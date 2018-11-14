بالصور.. مركز النشاط الإجتماعي بالعسيلة يقيم لقاء تواصل الجيران السنوي

حامد العمري(صدى):

أقام مركز النشاط الإجتماعي بالعسيلة ، التابع للجنة التنمية الإجتماعية بالشرائع بمنطقة مكة المكرمة ، لقاء تواصل الجيران السنوي الرابع ، وذلك بمخطط عتبة بن مسعود في حي العسيلة.

واجتمع عددا من أهالي وأبناء الحي وسمات التآلف والتآخي ، والمحبة والفرح مرسومة على وجوههم ، وقد قدم المركز العديد من الفقرات الثقافية والطبية والاجتماعية ، كان من بينها لقاء مع الدكتور عبدالرحمن الشيخ طبيب بالمجمع الطبي بالعسيلة ، وقد تحدث عن ضغط الدم وأعراضه ، وطرق الوقاية منه ، تلاها فقرة أخرى وكانت مع أحد رجال الحي الشيخ عطية المسعودي ، وكذلك كلمة لنائب رئيس المركز الاستاذ سلطان الحارثي ، تحدث فيها عن برامج المركز واهدافه .

يذكر أنه اشتمل اللقاء على السحب على العديد من الجوائز القيمة ، وكان ذلك بحضور مدير المركز الاستاذ عبدالله مصلح العتيبي ، والذي قدم شكره وتقديره للمشاركين ، والقائمين من أهالي وأبناء الحي ،كما قدم الشكر أيضا لفريق المركز الفعال .