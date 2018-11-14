  • الأربعاء 14

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. مركز النشاط الإجتماعي بالعسيلة يقيم لقاء تواصل الجيران السنوي

بالصور.. مركز النشاط الإجتماعي بالعسيلة يقيم لقاء تواصل الجيران السنوي

بالصور.. مركز النشاط الإجتماعي بالعسيلة يقيم لقاء تواصل الجيران السنوي
حامد العمري(صدى):

أقام مركز النشاط الإجتماعي بالعسيلة ، التابع للجنة التنمية الإجتماعية بالشرائع بمنطقة مكة المكرمة ، لقاء تواصل الجيران السنوي الرابع ، وذلك بمخطط عتبة بن مسعود في حي العسيلة.

واجتمع عددا من أهالي وأبناء الحي وسمات التآلف والتآخي ، والمحبة والفرح مرسومة على وجوههم ، وقد قدم المركز العديد من الفقرات الثقافية والطبية والاجتماعية ، كان من بينها لقاء مع الدكتور عبدالرحمن الشيخ طبيب بالمجمع الطبي بالعسيلة ، وقد تحدث عن ضغط الدم وأعراضه ، وطرق الوقاية منه ، تلاها فقرة أخرى وكانت مع أحد رجال الحي الشيخ عطية المسعودي ، وكذلك كلمة لنائب رئيس المركز الاستاذ سلطان الحارثي ، تحدث فيها عن برامج المركز واهدافه .

يذكر أنه اشتمل اللقاء على السحب على العديد من الجوائز القيمة ، وكان ذلك بحضور مدير المركز الاستاذ عبدالله مصلح العتيبي ، والذي قدم شكره وتقديره للمشاركين ، والقائمين من أهالي وأبناء الحي ،كما قدم الشكر أيضا لفريق المركز الفعال .

 

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *