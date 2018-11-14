” الغفيلي ” يرعى حفل تخريج الدفعة 212 من طلبة مركز التدريب البحري بجدة

سعيد العجل(صدى):

رعى معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي صباح اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر ربيع الأول لعام 1440هـ حفل تخريج الدفعة 212 من طلبة مركز التدريب البحري بجدة.

وفور وصول معاليه إلى مقر الحفل كان في استقباله سعادة قائد الأسطول الغربي المُكلف اللواء البحري الركن حامد بن بخيت الجهني وقائد مركز التدريب البحري اللواء محمد بن مخاسر الشمراني وأركانات المركز، بعد ذلك عُزف سلام القائد، ثم بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك ألقى قائد المركز كلمةً رحب فيها بحضور معالي قائد القوات البحرية والوفد المُرافق له وأولياء أمور الخريجين، مُشيراً الى أن المركز يحتفل اليوم بتخريج دورة الفرد الأساسي رقم 212 حيث تلقى الطلاب خلال فترة تواجدهم في المركز، التدريب والتأهيل العسكري الذي يؤهلهم بحول الله تعالى للإنضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية، واثقين بالله ثم بما تعلموه ليكونوا عوناً لهم على أداء الواجب المُناط بهم. مهنئا الطلبة الخريجين على هذا الإنجاز، مُقدماً شكره لهم على جهدهم واجتهادهم، مباركاً لأولياء أمورهم تخرجهم في هذا اليوم المبارك، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

عقب ذلك ألقى الطالب البحري حسن عبدالله عامري كلمة الخريجين، والذي أعرب فيها عن سعادته وزملائه الخريجين بتشريف معالي قائد القوات البحرية لحفل التخرج، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو بدايةً لحياتهم العملية والانخراط مع من سبقهم من زملائهم في القوات البحرية متُسلحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

بعد ذلك بدء العرض العسكري، عقب ذلك أدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت نتائج الدورة، حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلّم جوائزهم من راعي الحفل، بعدها التقطت الصور التذكارية. حيث حضر الحفل قادة السفن ومدراء الأقسام وبعض القيادات من أفرُع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.