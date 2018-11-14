” الاتصالات ” تكشف طرق خفض استهلاك البيانات خلال استخدام مواقع التواصل

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريقة تُتيح للمستخدم خفض استهلاك البيانات؛ وذلك خلال استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي ” تويتر، سناب شات، الانستغرام ” وغيرها.

حيث نصحت مستخدمي ” تويتر ” بخفض استهلاك البيانات، بالدخول لـ ” الإعدادات والخصوصية ” واختيار ” استخدامات البيانات ” ، ثم تفعيل خاصية ” تمكين موفر البيانات ” .

وفيما يتعلق باستخدام تطبيق ” سناب شات ” ، وجهت الهيئة المستخدمين لخفض استهلاك البيانات من خلال الدخول إلى ” الإعدادت ” ثم ” الإدارة ” ؛ لتفعيل خاصية ” وضع توفير البيانات ” .

أما عن مستخدمي تطبيق ” انستجرام ” ، فارشدتهم لخفض الاستهلاك بالدخول إلى ” الملف الشخصي ” واختيار ” الإعدادات ” ثم اختيار استخدام ” بيانات الاتصال الخلوية ” ومن ثم تفعيل خاصية ” استهلاك بيانات أقل ” .