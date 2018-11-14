شوائب مسرطنة في أدوية ارتفاع ضغط الدم في امريكا

واشنطن(صدى):

وجهت شركة ساندوز الامريكية للادوية بسحب عقار اللوسارتان البوتاسيوم من الاسواق بعد التاكد من اختلاطه بشوائب مسرطنة.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة نوفاريتس الشهيرة انها عثرت في عينات الدواء المشار اليه والمخصص لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم على شوائب (NDEA) المسرطنة.

ولم تشهد الايام الاخيرة الابلاغ عن اي حالة تعرضت للاضرار نتيجة تعاطي الدواء.

جدير بالذكر ان هذا الدواء هو الثالث المخصص لعلاج ارتفاع ضغط الدم الذي يسحب بشكل عاجل من الاسواق الامريكية لتلوثه بالشوائب المسرطنة.