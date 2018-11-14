بالصور.. ” صحة الرياض ” تحتفل باليوم العالمي للسكري

محمد السعران(صدى):

افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص اليوم الاربعاء فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمرض السكري تحت شعار (العائلة و السكري) ، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري الذي يقام بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام ، وذلك بحضور مدير ادارة التواصل الداخلي بوزارة الصحة الاستاذه سلوى العمران .

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للسكري تهدف الحملة إلى التعريف بمرض السكري النوع الثاني وكيفية الوقاية منه بإتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي ، وممارسة الرياضة ورفع الوعي عن حقيقة هذا المرض في كون الوقاية منه أمر متاح بعكس ما يتصوره الناس بأن الإصابة بالسكري حقيقة لازمة، بالإضافة الى تحسين فهم طبيعة مرض السكري و إبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون من المرض، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري نتيجة زيادة أعداد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم وخصوصًا المجتمع السعودي وطرق العلاج والنصائح الغذائية .

ولفتت أن الجهود تتضافر للحد من ارتفاع معدلات الامراض المزمنة ، ومنها السكري وذلك ضمن أهداف الرؤية السعودية 2030 ، حيث أن المملكة تعتبر من أعلى الدول إصابة بالسكري “النوع الثاني” والذي يمكن الوقاية منه، كما أنها تعتبر في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالمياً في نسب الإصابة بالسكري، كما يوجد ٣ ملايين حالة في مرحلة ما قبل السكري في المملكة يمكن تجنبها باتباع نَمط حياة صحي.

وأشارت إحدى الدراسات أنه من المتوقع أن تصل عدد الإصابات بالسكري في المملكة (2350000) في عام 2030 (80% ) من هذه الإصابات يمكن تجنبها بإتباع نمط حياة صحي، وتقليل الوزن بنسبة ( ٧٪‏ ) يقي من الإصابة بالسكري بنسبة تتجاوز ( ٦٠٪‏ ) ، وممارسة الرياضة وإتباع نمط حياة صحي يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، فالمشي ٣٠ دقيقة لمدة ٥ أيام في الأسبوع على الأقل يساهم في الوقاية من مرض السكري “النوع الثاني” .

من جانبه أكد مدير إدارة البرامج الصحية و الأمراض المزمنة بصحة الرياض د. نورة محسن البقمي أن مرض السكري يعد من الأمراض المزمنة التي تقلق المريض وأهله حيث جاء شعار المنظمة الدولية للسكري لعام 2018_2019 (السكري والعائلة)بهدف دعم العائلة من ناحية التشخيص والعلاج والمتابعة.

وتقديم ماهو جديد في مجال السكري.

مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تساهم في نشر الوعي الصحي بالسكري من خلال التواصل المباشر مع الأهالي والمرضى والمراجعين إضافة إلى الموظفين لتعريفهم بمخاطر مرض السكري.

ويشارالى أن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للسكري ، والتي تنفذها “صحة الرياض” قدمت عدد من الرسائل التوعوية تتضمن الحث على ممارسة الرياضة وإهتمام بالأكل المتوازن ، كما تم نشر تجارب ناجحة لمصابين متعايشين مع المرض بطريقة إيجابية، بالإضافة إلى التوعية عن الإسعافات الأولية لحالات إغماءات السكري وكيفية التعامل معها ، وغيرها من الرسائل الهادفة .