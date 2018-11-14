القائم بأعمال سفارة المملكة بلبنان يقلّد العقيد العيسى رتبته الجديدة

بيروت(صدى):

قلّد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم مساعد الملحق العسكري بالسفارة وليد بن عبدالله العيسى رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد مهندس وذلك في مقر السفارة ببيروت.

وهنأ بخاري العقيد العيسى بالترقية سائلاُ الله له التوفيق والنجاح في عمله .

بدوره، رفع العقيد العيسى الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، حفظها الله، على هذه الثقة الغالية سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر .

حضر المناسبة الملحق العسكري في سفارة المملكة ببيروت العميد الركن سلامة المصلوخي .