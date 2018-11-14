بدء المرحلة الثانية من دراسة التأهيل البيئي لوادي الأديرع

محمد السعران(صدى):

تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدراسات بيئية لتأهيل وادي الأديرع بمنطقة حائل والمناطق المحيطة به.

وتهدف هذه الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمساعدة خبراء واستشاريين دوليين، إلى دراسة المياه التي تجري في مسار الوادي، ودراسة التغيرات التي طرأت على الوادي وأدت إلى عدم قيامه بدوره البيئي الطبيعي، إضافة إلى وضع المعايير البيئية والوقائية التي تحمي الوادي قبل تطوير الحلول البيئية المستدامة.

كما تهدف الوزارة من ذلك إلى المحافظة على التوازن البيئي داخل الوادي والمناطق المحيطة به بصورة مستدامة، وتنميتها وتطويرها، لتصبح متنفساً طبيعياً وصحياً للمدينة.

ويقوم الخبراء تحت إشراف الوزارة حالياً بوضع التصورات والمخططات الاستراتيجية لتأهيل الوادي، ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة به.

وقد تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي تضمنت جمع المعلومات، ثم عملية تقييم الأوضاع الراهنة، ويجري حالياً إعداد مخططات التطوير الحضري والتأهيل البيئي للوادي والمناطق المحيطة به.

ويعد وادي الأديرع من أكبر الأودية بمنطقة حائل، وتقع عليه مدينة حائل التي سميت باسمه القديم “وادي حائل” لكونه عندما يسيل يحول بين القاطنين على ضفتيه. ويبلغ طوله حوالي 130 كليو متر، ويقسم مدينة حائل إلى جزئين شرقي وغربي.