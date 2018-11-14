وزير الصحة يرعى منتدى تطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية

الرياض(صدى):

تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تنطلق غداً الخميس فعاليات منتدى “مشروع تطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية” الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي في فندق حياة ريجنسي الرياض .

ويبحث المنتدى نتائج المشروع الذي نفذه المجلس الصحي السعودي بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك للرعاية الصحية تنفيذاً لآليات استراتيجية الرعاية الصحية الأساس التاسع “الرعاية الصحية العلاجية والتأهيلية” والأساس الحادي عشر “ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دورياً “، كما سيتناول المنتدى عرض نتائج تقييم الوضع الراهن للجودة وسلامة المرضى في المملكة، ووضع آليات لتطوير البنية التحتية المقترحة لدعم الجودة في المملكة، ومناقشة المحاور الاستراتيجية والمبادرات التي تم التوصل لها.

ويحظى المنتدى بمشاركة متخصصين دوليين من كلية امبريال البريطانية ومعهد تحسين الرعاية الصحية الأمريكي (IHI) بالإضافة إلى متخصصين بالجودة وسلامة المرضى من مختلف القطاعات الصحية في المملكة، كما سيتم عرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال الجودة وسلامة المرضى بالإضافة إلى حوار مفتوح مع الخبراء المحليين في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني الهام على مستوى المملكة لتطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة والسلامة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحسين الصحة بشكل مستمر من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، من خلال تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكهم في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.