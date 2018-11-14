المعارضة التركية تفتح النار على ” أردوغان ” وتفضحه في واقعة ” تدفئة النخيل “

أنقرة(صدى):

تشهد الأوساط الشعبية والنخبة السياسية في تركيا حالة من الرفض القاطع لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية وتراجع الليرة التركية بما يزيد عن 40% من قيمتها وسط ارتفاع في حجم الدين الخارجي .

وهاجمت رئيسة حزب ” الخير ” التركي المعارض ” ميرال أكشينار ” ، الرئيس التركي مؤكدة الزيادة المطردة في البطالة والتضخم في الوقت الذي أصبح فيه 50% من المواطنين الأتراك فقراء .

كما استنكرت عزم الحكومة التركية استيراد أجهزة تدفئة أشجار النخيل الموجودة في حديقة القصر الرئاسي، متسائلة “هل صدمتم لهذا؟! إنهم لا يفكرون في كيفية تدفئة المواطن هذا الشتاء.. إلى المواطنين الأعزاء الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، هذه السلطة لم تعد كما عهدتموها، أشجار النخيل في القصر الرئاسي أهم من المواطن الذي سيبرد هذا الشتاء”؛ وفقا لما نقلته صحيفة ” حرييت ” التركية .