الجوازات للمسافرين: أي خدش أو تعديل على الجواز يعرض صاحبه للمحاسبة

الرياض(صدى):

حذرت مديرية الجوازات المسافرين، قائلة: ” حافظ على وثيقة سفرك، وتذكر أن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز يعرض صاحبه للمحاسبة، وقد يمنع من الدخول إلى وجهته المراد السفر إليها ” .

وأضافت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “عند رغبتك في السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية تأكد أن بيانات الهوية مقروءة وصورة صاحب الهوية واضحة، وإصدار تصاريح السفر اللازمة وخالية من التلف ” .

وشددت الجوازات:” يجب أن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى”، إضافة إلى التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.