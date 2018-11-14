” الصحة ” تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا بالأسياح

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، عن إصابة رجل 67 عامًا في الأسياح بمنطقة القصيم بفيروس كورونا؛ حيث صنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن المريض تحت العلاج؛ فيما شدد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد سميح، على أهمية استمرار التوعية بكورونا في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل على مدار العام.

وأشار ” سميح ” إلى أن الفيروس مستوطن مع وجود العامل الوسيط مثل ” الإبل ” الحاملة للفيروس في إفرازات الجهاز التنفسي، موضحًا أن أهم النصائح هي ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية عند التعامل مع المواشي، والاهتمام بتعقيم اليدين عند ملامسة الأشياء السطحية التي يستخدمها عامة أفراد المجتمع.