ليدي جاجا تقدم البيتزا والقهوة للمتضررين بأمريكا

واشنطن(صدى):

في لافته انسانية تفاعلت المطربة الأمريكية ليدى جاجا مع يوم اللطف العالمي ، فأوصلت العديد من علب البيتزا والقهوة إلى المتضررين على ترك منازلهم حفاظاً على حياتهم بسبب حرائق الغابات المستمرة.

فكانت السلطات الأمريكية أجبرت الآلاف من سكان ولاية كاليفورنيا على ترك منازلهم بسبب حرائق الغابات التى أودت بحياة العديد من الأشخاص والحيوانات ، وكانت الفنانة ليدي اجاجا من ضمن الذين أخلوا منازلهم للحفاظ على صحتها، فقررت أن تقدم لهم المساعدةبتقديم البيتزا و القهوة بأحد مراكز الأيواء التابعة للصليب الأحمر لوس أنجلوس