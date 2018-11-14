بالصور.. ” محافظ الدلم ” يدشن معرض الجودة التعليمي

فيصل العنزي(صدى):

أكد محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي ان معرض الجودة المقام من قبل ادارة التعليم بالخرج ومكتب التعليم بالدلم ابرز الجهود الكبيرة جدا التي حصلت عليها مدارس التعليم العام بمحافظة الدلم وكذلك المراكز التي تحققت على مستوى المملكة وعلى مستوى محافظتي الخرج والدلم فهو يعكس مستوى الجودة العالية في مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال تدشين محافظ الدلم اليوم ( الاربعاء ) معرض الجودة التعليمي والذي نظمه مكتب التعليم بالدلم ( بنين , بنات ) ويشرف عليه قسم الجودة وقياس الاداء وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018م والمقام في قاعة بلدية الدلم , وتجوّل المحافظ فور وصوله في أركان المعرض والتي تضم ثلاثة عشر ركناً , ثم دشن بعد ذلك مبادرة أتمتة قياس الأداء والجودة على مستوى إدارة التعليم بالخرج للعام الدراسي 1439- 1440.

وذلك بحضور مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ورئيس بلدية الدلم المهندس سليمان العايد ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بالإدارة وقادة مدارس الدلم وعدد من المعلمين والتربويين والإعلاميين والطلاب

وصاحب التدشين حفل تكريمي بدئ بكلمة لمدير مكتب التعليم بالدلم محمد الخنين رحب فيها براعي الحفل والضيوف وبين أهداف المعرض ورؤيته كما شكر اللجان العاملة والمشاركين في التنظيم والإعداد.

بعد ذلك قام مدير التعليم بمنح محافظ الدلم وسام سفير الجودة نظير دعمه ورعايته لبرامج الجودة كما تم منح وسام سفير جودة للمهندس سليمان العايد رئيس بلدية الدلم ومدير مكتب التعليم بالدلم محمد الخنين ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية المدير التنفيذي للمعرض عبداللطيف المهيني بعد ذلك تم تكريم أعضاء اللجنة التنظيمية والمدارس المشاركة والمعلمين والطلاب المشاركين.

ثم قدم عبداللطيف المهيني هدية لمحافظ الدلم عبارة عن لوحة تعريفية مقالية عن بداية التعليم النظامي بالدلم

وفي نهاية الاحتفال زار محافظ الدلم الركن الخاص برابطة الدلم الخضراء واستمع لشرحٍ وافي من أعضاء الرابطة عن أهدافها ومهماتها .

من جانبه أوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي أن العمل الذي شاهدناه هذا اليوم أبرز أهم مرتكز تعليمي وهو الحفاظ على الجودة دائماً فما رأيناه من معرض وما صاحبه من عرض لمنجزات الإدارة يعكس جزء من تحقيق معايير الجودة التي نصت عليها المعايير الدولية عموما وأكدت عليها الوزارة في كثير من التعاميم والضوابط ، تشرفنا بحضور المحافظ وجميع الزملاء رؤساء الدوائر الحكومية فمشاركتهم هذا الاحتفاء هو التتويج لجميع الأعمال السابقة وسيكون انطلاقة بإذن الله في تحقيق معايير الجودة المؤسسية في جميع أقسام الإدارة ، فالجودة هي التي تحقق المسار الصحيح لجميع الأهداف ،فما شاهدنها من نماذج للطلاب والطالبات سواء عن طريق الإلقاء أو البرامج الإثرائية فهذا يعكس مدى تحقيقنا معايير الجودة عند الطلاب في تعليمهم .