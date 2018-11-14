حارس النصر يدخل ضمن أسوأ 7 تعاقدات بتاريخ ليفربول

ماجد محمد(صدى):

احترف الدولي الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر، في نادي ليفربول الإنجليزي لفترة طويلة، ولكنها لم تكن ناجحة؛ حيث انتقل لـ ” الريدز ” في صيف عام 2010 قادمًا من ميدلزبرة مقابل 2.3 مليون جنيه إسترليني.

ودخل حارس النصر ضمن قائمة أسوا 7 صفقات انضمت لليفربول، خلال السنوات العشرة الأخيرة؛ حيث لم يخوض خلال خمسة سنوات سوى 27 مباراة بقميص ليفربول؛ بينما كان جزءًا من مسيرته مع ليفربول إعارته لصفوف ديربي كاونتي في يناير عام 2011، لفترة قصيرة.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة نادي النصر قد تعاقدت في الانتقالات الصيفية الماضية مع براد جونز، قادمًا من فينورد الهولندي في صفقة لم يعلن عن قيمتها حتى الآن.