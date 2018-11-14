سياحة الباحة تستعرض الاستثمار في المخيمات البيئية

فيصل العنزي(صدى):

استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة خلال لقائها بعدد من الجهات الحكومية بأمانة منطقة الباحة الية تراخيص الاستثمار في المخيمات البيئية وتخصيص مواقع استثمارية لهذا النشاط وذلك بحضور سعادة امين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ومدير فرع وزارة النقل النقل المهندس مسفر المالكي ووكلاء الامانة ورؤساء البلديات بالمنطقة ومسؤول المشاريع بالامارة ومسؤل الاستثمار بأمانة المنطقة ومسؤولي فرع هيئة السياحة بالمنطقة وقدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري عرضًا متكاملاً ابرز شروط ومواصفات الاستثمار في المخيمات البيئية إلى جانب أبرز المواقع التي يمكن ان يكون لها نشاط في مدن ومحافظات المنطقة .

واشار الاستاذ الشهري الى ان امانة المنطقة شريك في عدم ملف المخيمات البيئية السياحية وطرح اراضي للاستثمار في هذا النشاط والذي يعتبر من احد اهم وسائل الجذب السياحي في السنوات الاخيرة .

واكد على أن مبادرة المخيمات البيئية السياحية تلقى اهتماما كبيرا من الهيئة ومن سمو رئيس الهيئة وان الهيئة تسعى الى تسهيل جميع الأمور المناسبة للمستثمرين لتوضيح الإجراءات التي قد يحتاجون إليها في عمليات الانطلاق بمشاريعهم. وأضاف أن فرع هيئة السياحة بالباحة حريص على دعم الاستثمار في مجال المخيمات البيئية و تسليط الضوء على أهم الإجراءات، التي تم اتخاذها في هذا الخصوص سواء من الناحية التنظيمية أو التراخيص مؤكدا أن المستثمرين سيجدون منا كل الدعم فيما يخص التراخيص والاستثمار والتدريب وثمن الاستاذ الشهري دعم امين المنطقة لمثل هذه المشاريع التي تخدم المنطقة.