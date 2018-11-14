” أوبك ” تتدرس خفض الإنتاج لتجنب تخمة المعروض

عادل الحربي(صدى):

تبدأ ” أوبك ” وحلفاؤها مناقشة مقترح خفض الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا لعام 2019، وذلك لأجل تجنب تخمة المعروض والتي قد تضعف الأسعار.

وعن ذلك، أوضحت مصادر أن خفض الإمدادات كان أحد الخيارات التي تم نقاشها من قبل وزراء الطاقة من السعودية ودول غير أعضاء من روسيا ودول أخرى في اجتماع بأبوظبي الأحد.

وفي ذات السياق، قال محمد باركيندو، الأمين العام لـ ” أوبك، أن تقلب أسعار النفط ناتج عن القلق قبيل اجتماع أعضاء المنظمة المقبل خلال السادس والسابع من ديسمبر.