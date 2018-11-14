حيلة إسرائيلية جديدة للتغرير بمجلس الأمن

نيويورك(صدى):

قام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، بحيلة للتغرير بمجلس الأمن الدولي قبل مشاورات طارئة حول التصعيد العسكري ضد قطاع غزة.

وشغل تسجيل صوتي على هاتفه لـ ” صافرات إنذار ” أثناء عرض وجهة نظر تل أبيب، قائلًا: ” كل مرة تطلق فيها الصواريخ الفلسطينية يسمع الأطفال في المدارس والكبار في أماكن عملهم والعائلات في البلاد هذا الصوت.. فكروا في الأطفال الذين يركضون مذعورين إلى الملاجئ “.

وتجاهل المندوب الإسرائيلي في حديثه تأثير غارات مقاتلات الاحتلال على الجانب الفلسطيني فقد حاول قطع الطريق على المتضامنين مع سكان القطاع بقوله: ” سيحاول بعض أعضاء مجلس الأمن المفلسين أخلاقيًا اتهام إسرائيل، فيما سيدعو الآخرون الذين يدعون أنهم موضوعيون، كلا الطرفين إلى ضبط النفس ” .