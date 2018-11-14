بالصور.. جنين ينجو من الموت بعد مقتل أمه بالرصاص في بطنها

لندن(صدى):

في واقعة مؤثرة نجا جنين من الموت بعدما أصر على الحياة رغم مقتل أمه إثر إطلاق الرصاص عليها.

وتفصيلاً ذكرت موقع ” ديلي ميرور ” البريطاني أن الزوج ا لاحظ وجود أفراد غريبة بالحديقة الخلفية للمنزل ثم أمطروه بوابل من الرصاص ، فذهب مسرعاً لزوجته البالغة من العمر 35 عام ليحذرها .

وبينما كانت الزوجة تغسل الأطباق أطلق اللصوص الرصاص عليها وطلب زوجها الإسعاف إلا أنها فارقت الحياة ، فظن أن جنينه هو الآخر قد مات خاصة وأن الرصاصة كانت في بطن أمه ، إلا أن الأطباء نجحوا في توليدها قيصرياً بعد 8 أشهر من الحمل .

ونجحت الشرطة فى القبض على الجاني فى أقل من 24 ساعة ، بعد مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة فى المنزل، بمنطقة الفورد فى شمال العاصمة البريطانية لندن.