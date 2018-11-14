بالصور.. جنين ينجو من الموت بعد مقتل أمه بالرصاص في بطنها
في واقعة مؤثرة نجا جنين من الموت بعدما أصر على الحياة رغم مقتل أمه إثر إطلاق الرصاص عليها.
وتفصيلاً ذكرت موقع ” ديلي ميرور ” البريطاني أن الزوج ا لاحظ وجود أفراد غريبة بالحديقة الخلفية للمنزل ثم أمطروه بوابل من الرصاص ، فذهب مسرعاً لزوجته البالغة من العمر 35 عام ليحذرها .
وبينما كانت الزوجة تغسل الأطباق أطلق اللصوص الرصاص عليها وطلب زوجها الإسعاف إلا أنها فارقت الحياة ، فظن أن جنينه هو الآخر قد مات خاصة وأن الرصاصة كانت في بطن أمه ، إلا أن الأطباء نجحوا في توليدها قيصرياً بعد 8 أشهر من الحمل .
ونجحت الشرطة فى القبض على الجاني فى أقل من 24 ساعة ، بعد مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة فى المنزل، بمنطقة الفورد فى شمال العاصمة البريطانية لندن.
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