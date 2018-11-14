تقنية البناء في مشروع ” البيرق ” تشيد فيلا كل 14 يوم

محمد السعران(صدى):

في شرق المملكة العربية السعودية وتحديداً شمال محافظة الأحساء يشيَّد أحد المشاريع السكنية بتقنية البناء السريع التي توفر 60 % من الوقت مقارنة بطرق البناء التقليدية، حيث بدأ كادر من المهندسين والاستشاريين السعوديين تشييد 192 فيلا ضمن مشروع فلل “البيرق المبرز”، معتمدين على تقنيات البناء السريع، من خلال حوائط حاملة صممها وطورها فريق عمل سعودي بالكامل، وفقا لمواصفات ومتطلبات المشروع، ونجح الفريق في إنجاز أول هيكل انشائي متكامل لإحدى الفلل السكنية في المشروع في مدة لم تتجاوز 14 يوماً من العمل، دون الإخلال بالمعايير والمواصفات القياسية للمشاريع، والمحافظة على جودة ومتانة الخرسانة.

وأشار المهندس محمد الخرس المشرف على الجهة المطورة للمشروع أن تقنية البناء السريعة المستخدمة في مشروع “فلل البيرق”، هي من أحدث الطرق المبتكرة في توفير الوقت والجهد في البناء، وتعتمد التقنية على الحوائط الحاملة سريعة التشكيل والتركيب، وعلى خلاف ما يظن البعض بأن العمر الافتراضي للمباني المعتمدة على هذه التقنية هو أقل من المباني التقليدية، فإن الدراسات الهندسية أكدت على أن العمر الافتراضي للمبنى يصل إلى 400 % مقارنة بالبناء التقليدي مع مراعاة الالتزام بالصيانة الوقائية، ومن الناحية الأخرى فهي توفر 60 % من الوقت المستهلك في البناء المسلح.

وأضاف الخرس، أن فلل “البيرق” هي أحد الخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيقدم المشروع وحدات سكنية عصرية متكاملة الخدمات، وصممت بعناية لخلق مجتمع حيوي وتوفير حياة عصرية ومتطورة في بيئة هادئة تلائم خصوصية وتقاليد مجتمعاتنا.

وأكد على أن التصاميم الداخلية للفل روعي فيها اختيار أفضل المواصفات والتشطيبات الأنيقة من قبل مهندسين متمرسين حائزين على جوائز محلية وعالمية، مع الالتزام بالجودة العالية والاهتمام بالتفاصيل، كما تتميز أراضي فلل البيرق بواجهة أمامية بعرض ١٠ متر ما يمنح المستفيدين استقلالية تامة.