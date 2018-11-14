بالفيديو.. جولة مميزة داخل سيارة BMW X7 موديل 2019

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

في الأسابيع الثلاثة الماضية ومنذ الكشف عن BMW X7 الجديدة ، لا يزال هناك جدل بخصوص السيارة الألمانية الجديدة ، فبالنسبة للبعض ، التصميم الخارجي للمركبة غريب قليلاً ، لا سيما بسبب وجود شبك أمامي ضخم يبدو مثل الثقوب السوداء الكبيرة القوي. ويري البعض أن السيارة تبدو أكثر أناقة.

والفيديو أدناه يقدم نظرة عن قرب على X7 الجديدة في اصدار M50d. ومقارنة بالسيارات التي ظهرت في صور إطلاق السيارة الرسمية ، فقد تم تجهيز X7 في هذا الفيديو مع عدد من أجزاء M Performance التي تساعد في تحسين المظهر. وبالنسبة للنسخ الأساسية ، فقد تم تجهيز هذا الطراز بشبكة من الألمنيوم المصقول وصادم أمامي كبير كما تأتي السيارة الكبيرة بمجموعة من العجلات الرياضية ، وأغطية مرايا من الألمنيوم ، ومخارج عادم مزدوجة كبيرة في المؤخرة.

وفي الداخل ، هناك الكثير من الجلود ، كما تتوقع من سيارة تهدف إلى منافسة مرسيدس-بنز GLS. وإلى جانب الجلود ، فإن X7 M50d تأتي بفرش الكانتارا اسود لبطانة السقف ، ومجموعة من الزخارف الخشبية عبر لوحة القيادة والكونسول الوسطي ، بجانب الإضاءة الفاخرة كما في سيارات مرسيدس بنز.

وفي الوقت الحالي ، يتصدر X7 M50d ، عائلة المحركات في أوروبا ، ويستخدم محرك بشاحن توربيني بست أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 394 حصانًا وعزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر ، مما يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 62 ميلا في الساعة (0-100 كم / ساعة) في 5.4 ثانية والوصول الي سرعة قصوى 250 كم / ساعة. أما النسخة الثانية من الديزل ، وهي xDrive30d ، فتحتوي أيضاً على محرك من ست أسطوانات سعة 3.0 لتر ، ينتج 261 حصاناً وعزم دوران 620 نيوتن متر وبما يكفي لتسارع السيارة من 0-100 كيلومتر / ساعة في 7.0 ثانية والوصول الي سرعة قصوى 227 كيلومتر بالساعة.