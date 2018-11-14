” أسينسيو ” : هناك لاعبين غيري أكثر خبرة وأرفض تحميلي أزمة ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

رفض لاعب ريال مدريد، ماركو أسينسيو، تحميله وحده مسئولية اللحظات السيئة الماضية التي مر بها النادي الملكي مؤكداً أن تناول الصحافة للأحداث جاء بطريقة بغيضة تلقي اللوم كله عليه في حين لازال هناك لاعبين في الريال أكثر خبرة منه .

ووعد ” أسينسو ” في حديث مع قناة ” موبيستار بلوس ” بتقييم جيد مع نهاية الموسم رغم جلوسه على مقعد البدلاء مشيراً إلى أن التقييم سيرد على الصحافة جيداً .

وحول تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قال: ” النتائج صارت أفضل وهكذا هي كرة القدم.. إنه مدربنا وسنكافح معه حتى النهاية.. يجب أن نكون أقوياء كما كنا دائماً من أجل تحقيق انتصارات كبرى ” .

أما عن مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، أكد ” أسينسو ” أنه يمنحه ثقة كبيرة والكثير من النصائح وهذا مهم لأي لاعب .