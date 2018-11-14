لوف والفرصة الأخيرة لكسر سوء النتائج وتفادي الهبوط بدوري الأمم

نواف السالم(صدى):

اعترف المدير الفني يواكيم لوف بسوء اداء منتخب المانيا تحت قيادته خلال المباريات الماضية بدوري الامم الاوروبية، لكنه اكد في تصريحات صحفية اليوم ان واثق تماما من ظهور لاعبيه باداء مشرف خلال اللقاء الختامي في المجموعة امام هولندا المحدد له يوم الاثنين المقبل.

كما يلتقي منتخب المانيا وديا مع روسيا غدا الخميس استعدادا لمباراته مع الهولنديين.

وقال لوف:” علينا ان نتناسى المشاعر السيئة وخيبة الامل…سنكون بحالة جيدة في هذين اللقائين وسيمثل ذلك لنا ختاما جيدا لهذا العام.

ووضع منتخب المانيا نفسه في موقف حرج بإمكان هبوطه للدرجة الثانية بدوري الامم الاوروبية بعدما لم يحقق اي فوز حتى الان اذ تعادل مع فرنسا وخسر منها كما خسر من هولندا وبات يحتاج الان للفوز على هولندا ثم خسارة هولندا من فرنسا لاحقا ليضمن البقاء ضمن منتخبات المستوى الاول.

وتحتل فرنسا صدارة المجموعة بسبع نقاط، تليها هولندا بأربع نقاط، واخيرا تأتي المانيا برصيد نقطة واحدة.

ويعاني المنتخب الالماني من سوء النتائج منذ خروجه المبكر من الدور الاول لكاس العالم في روسيا ٢٠١٨، لذلك يأمل لوف في تعديل مساره وتصحيح الاوضاع التي قد تتفاقم وتنهي باقالته رغم تجديد الثقة فيه بعد كأس العالم.