3 علامات تؤكد اضطرابات الهرومونات لديكِ

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قد لا تلاحظ العديد من النساء التغيرات التي تطرأ على جسدها ، رغم تعرضها في مرات كثيرة لمشاكل واضحة ، منها تكدر المزاج بدون مبرر ، أو اكتساب الوزن وخسارته بدون أسباب .

وفي هذا الصدد كشف بعض الأطباء أنه يكون السبب في ذلك ” الهرمونات ” ، ما يحتاج من السيدة مراجعة طبيب غدد صماء ، للوقوف على اسباب الخلل الذي اصابها .

ومن أهم العلامات التي تشير لاضطراب في الهرمونات :

– إن كنتِ تعانين من اضطرابات النوم، فالأمر على الأغلب يتعلق بالهرمونات وأبرزها اضطرابات الميلاتونين، الذي يحتاج لإعادة ضبط من قِبل الطبيب؛ حتى تتمكني من الحصول على قسط كافٍ من النوم. ولعلكِ تجهلين جدلية النوم في هذا الجانب؛ إذ إن النوم غير المنتظم وعدم نيل قسط كافٍ منه هو من أحد أهم مسببات خلل الهرمونات من الأساس.

لذا، يجدر بكِ التعامل مع مسألة النوم بتقديس. لا تتهاوني بشأن اضطرابات النوم؛ إذ هي مسبّب ونتيجة لاضطرابات الهرمونات.

– اضطرابات الوزن من أهم ما يشير لخلل في الهرمونات. إن كنتِ تجدين ذاتكِ تتأرجحين بطريقة غير مفهومة بين الوزن الضئيل والوزن الثقيل وبين انقطاع الشهية او اكتسابها بطريقة مرضية، وما يفضي إليه ذلك من تكدّس للدهون في منطقة البطن تحديداً، فحينها عليك الانتباه أن ثمة خلل هرمونات هناك. ولعلكِ لا تعلمين أيضاً أن زيادة الوزن المفرطة هي من مسبّبات اضطرابات الهرمونات الرئيسة.

لذا، أولي موضوع الوزن: خسارة مفرطة أو اكتساباً مبالغاً فيه اهتمامكِ الجمّ، وتأكدي من كونكِ تفقدين الوزن عند اتباع الرجيم؛ لأن عدم خسارة الوزن برغم الحمية تشير لخلل في الغدة الدرقية على الأغلب.

– اضطرابات الدورة الشهرية وكل ما يتبع لها من نزول للحليب من الصدر برغم عدم مروروكِ في مرحلة رضاعة طبيعية، وتأرجح الرغبة الجنسية وكل ما إلى ذلك من أمور مرتبطة بالجنس والأنوثة، فإنها إشارة واضحة لوجود خلل في هرموناتكِ، سواءً كانت الأستروجين او البروجستيرون أو هرمونات الحليب والإباضة وغيرها ، يجدر بكِ في حينها الانتباه ومراجعة طبيبكِ بالسرعة التي تشعرين فيها ببدء هذا التدهور والاضطرابات.