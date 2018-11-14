” البيئة ” تكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بجازان

محمد السعران(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” في محطته الثامنة بسوق الخضار المركزي في منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة انه تم سحب وتجهيز عدد 150 عينة من المنتجات الزراعية، لإرسالها للمختبرات الخاصة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة بواسطة فنيين مختصين من فرع الوزارة في جازان.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تقليل نسبة بقايا المبيدات والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وخلوها من بقايا المبيدات أو عدم تجاوزها للحدود المسموح بها، إضافة للكشف عن استخدام المبيدات غير المسجلة والمحظورة في المنتجات المحلية.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، حيث سيتم سحب عدد 2000 عينة بواقع 50 عينة يوميا، وذلك بهدف التأكد من عدم تجاوز المنتجات الزراعية في أسواق المملكة الحدود المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات.