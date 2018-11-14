ترامب يوبخ تريزا ماي: لم تفعلي ما يكفي لكبح جماح إيران

واشنطن(صدى):

أوضحت تقارير صحفية أمريكية، توبيخ الرئيس دونالد ترامب لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال اتصال هاتفي بينهما حين كان من على متن طائرته الرئاسية؛ حينما اتصلت به لتهنئته بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، التي جرت الأسبوع الماضي.

وكان ” ترامب ” في طريقه إلى باريس لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى؛ حيث قال لها بلهجة قوية: ” لم تفعلي ما يكفي لكبح جماح إيران ” ، كما سألها عن مستجدات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشكا من أن صفقات التجارة الأمريكية مع الدول الأوروبية ” غير عادلة ” .

ومن جانبهم، قال مساعدو ” ماي ” إنهم فوجئوا بنبرة الرئيس الأمريكي الحادة؛ فيما شهدت العلاقة بين ماي وترامب مدًا وجزرًا، خصوصًا بعد زيارته للمملكة المتحدة في يوليو الماضي، حيث شكك في خطط ماي الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.