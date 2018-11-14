فيديو.. إحراج وزير خارجية روسيا في سنغافورة على الغداء بسبب المراسم

موسكو(صدى):

أقدم مسؤولو المراسم في سنغافورة على إجراءات ترتيبية كادت أن تؤدي لحرج دبلوماسي للوفد الروسي المشارك في قمة روسيا اسيان، بعدما منع الوفد وعلى راسه وزير الخارجية سيرجي لافروف من دخول القاعة المجهزة لتقديم طعام الغداء للضيوف الروس.

وعلى الرغم من الارتباك الذي بدا عليه الامر الا ان تلك الخطوة تبين انها ضمن مراسم استقبال رئيسي البلدين حليمة يعقوب وفلاديمير بوتين، اللذين تقضي البروتوكولات التنظيمية لهذه المناسبة بدخولهما قاعة الطعام اولا يتبعهما لاحقا باقي المسؤولين من الجانبين.