بالفيديو.. دمية ” الدب ترامبي ” تثير جدلا واسعا

واشنطن(صدى):

أثار إعلان ” الدب ترامبي ” المذاع على قناة ” فوكس ” جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالولايات المتحدة الذين تشككوا في إنه محاولة للنيل والسخرية من الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، بينما اكتفت شبكة فوكس بالقول إن الإعلان تجارى لا علاقة له بالسياسة .

وأكدت صحيفة ” الجارديان ” أن إعلان الدب ترامبى هو إعلان حقيقي عن لعبة مستوحاه من الرئيس الأمريكي ، يبلغ سعره 40 دولارا فقط، وله عيد ميلاد هو نفسه عيد ميلاد ترامب يوم 14 يونيو .

الجدير بالذكر أنه تمت صناعة أكثر من دمية تكريماً رؤساء أمريكا، أشهرها ” تيدى بير ” الاسم الذى يطلق على معظم الدمى على شكل الدببة، والسبب هو أنها صنعت لتكريم الرئيس الأمريكى ” تيودور روزفلت ” ، عندما رفض إطلاق النار على دب أسود حقيقى تم ربطه فى شجرة فى أوائل القرن العشرين .