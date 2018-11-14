الكشف عن تكلفة إضافة قير مرسيدس AMG GT على سيارة Ford GT

برلين(صدى):

وفقاً لمعلومات رسمية تم الكشف عنها في بيان اعلامي جاءت تكلفة طلب سيارة فورد GT 2019 مع قير مرسيدس AMG GT ولا 32,324 دولار أمريكي أي ما يعادل 121,215 ريال سعودي ، وهذا المبلغ يعادل سعر شراء سيارة تويوتا كامري 2018 جديده في أسواقنا العربية !!!

وفي حال مبادلة قير سيارة فورد GT الأساسي بـ قير مرسيدس AMG GT يتم دفع مبلغ 27,624 دولار أمريكي أي ما يعادل 103,590 ريال سعودي .

ومن الجدير بالذكر أن قير مرسيدس AMG GT هو من إنتاج شركة Getrag ويحمل اسم 7DCL750 ثنائي الكلتش ومن 7 سرعات ، ومنذ سنوات كان يمكن طلب هذا القير في سيارات خارقة مثل ؛ فيراري كاليفورنيا ، و فيراري 458 ايطاليا ، و مرسيدس SLS ، بالإضافة إلى توفره في سيارتي مرسيدس AMG GT و فورد GT .

فورد جي تي

وستشعرون بالصدمة أعزاءنا متابعي عرب جي تي عند مقارنة تكلفة إضافة قير مرسيدس AMG GT على سيارة Ford GT مع السيارات الآخرى ، فتكلفة تزويد سيارة فيراري 458 ايطاليا بهذا القير تبلغ 22,186 دولار أمريكي أي ما يعادل 83,197 ريال سعودي ، وفي حال قرار تغيير قير مرسيدس AMG GT بواحد مماثل له جديد تبلغ التكلفة 14,940 دولار أمريكي أي ما يعادل 56 ألف ريال سعودي .

هذه المعلومات تؤكد أن تكلفة إضافة قير مرسيدس AMG GT تبلغ أكثر من ضعف تكلفة تزويد السيارة الألمانية بهذا القير !!! ولم يتم الكشف عن سبب ارتفاع السعر هذا .

يجدر الإشارة إلى أن الجيل الثاني من سيارة Ford GT يعتمد على محرك ايكوبوست V6 سعة 3.5 لتر مع مع شاحن توربيني مزدوج أن يولد قوة 647 حصان و 746 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل قياسياً بـ قير DCT من سبع سرعات ، وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة الرياضية الخارقة 347.6 كم/س .

يبدأ سعر فوردGT 2019 بشكل قياسي من 397,500 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون و 490 ألف ريال سعودي .