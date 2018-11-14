توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة
تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع بمنطقة الباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والمخواة وقلوة والاجزاء الشرقية من المنطقة، حيث تستمر إلى الثامنة مساءً.
وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 1 ساعة
فين عمي حسن راني انا بالجنوب والله
كم يوم مافي لا مطر ولا شجر ذبحنا الحر
يعنيوحنا مالنا رب يا سبحان الله
الف بالموتر ليل ونهار
بغيت البراد ذبحني الحر
ياعالم وين الامطار وين البراد
الاقيها سمار يا سمار تكفون دلوني
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5506 ] نشر منذ 57 دقيقة
يجيب الله خير لاتستعجل واكثر من الدعاء واجلس صل وادعي بدل اللفلفه-ياحليلك يابطل-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 54 دقيقة
ياعمي حسن كراني فينك اجب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 33 دقيقة
فين البرد باقي حر ههههههههههه
والصلاة في طريقها
والمرح في طريقه
صح يا قلبي هههههههههههههخخخخخخخخخخ
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 32 دقيقة
السحاب بغيت سنابي تشوف وادي اتران يهبل والله
تراني امزح هههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5506 ] نشر منذ 24 دقيقة
ارسل سنابك وخل اشوف
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابشر غدان ان شاء ارسله هنا وعد
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابشر غدان ان شاء ارسله هنا وعد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5506 ] نشر منذ 15 دقيقة
ان شاء الله