” التعليم ” ترد على أولياء الأمور الغاضبين من رحلات رياض أطفال شقراء

علي القحطاني (صدى):

أثارت صور رحلات رياض الأطفال التي نشرتها إدارة التعليم في شقراء عبر تطبيق “سناب شات ” ردود فعل غاضبة من أولياء الأمور والتربويين الذين اعتبروها دعاية صريحة لمطاعم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمحلاه بما يعد مخالفة لتعليمات وزارتي الصحة والتعليم .

من ناحية أخرى رد المتحدث باسم إدارة التعليم في شقراء ” علي العطاس ” في تصريح له أن هذه الرحلات لا تهدف للترويج للطعام أو الشراب بينما تأتي ضمن برنامج الوزارة للترفيه عن الطفل واكتسابه مهارات جديدة وتعليمه فنون التعامل مع الآخرين والحفاظ على سلامته عند ركوب الحافلات المدرسية .

وكانت الروضة السادسة بشقراء قد نظمت رحلة لأطفال الروضة لأحد المطاعم الشهيرة الذي يقدم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية المضرة بالصحة، بالمخالفة لتعاميم الوزارة وقامت بنشر الصور على ” سناب شات ” ما أثار غضب أولياء الأمور .