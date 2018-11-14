” مدني المدينة ” يدعو لأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية

المدينة المنورة(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية .

وتشير تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار الحالة الجوية حتى يوم غدٍ الخميس .

وحثت المديرية الجميع على الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة والابتعاد عن الأجسام المتحركة وعدم المغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة .