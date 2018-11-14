اعتقال المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن سد النهضة

أديس أبابا(صدى):

أعلنت الشرطة الإثيوبية عن اعتقال المدير التنفيذي للشركة التي كانت مكلفة بالإشراف على أعمال سد النهضة، وضابطا آخر تلاحقه السلطات القضائية، بتهم الفساد، وتم نقله إلى العاصمة أديس أبابا، ” بعد اعتقاله أثناء محاولته الفرار إلى السودان المجاور عبر حمرا في ولاية تجراي.

وفي التفاصيل، ألقت الشرطة الفدرالية القبض على ” المدير التنفيذي لشركة ميتيك اللواء كينف دانيو في منطقة حومرا، قرب حدود السودان “.

وكانت شركة المعادن والهندسة ” ميتيك ” تقود مشروع سد النهضة البالغة كلفته 4 مليارات دولار على نهر النيل الأزرق، قبل أن تزيحها الحكومة بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.

توصلت لجنة برلمانية إلى أن شركة ” ميتيك ” أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.