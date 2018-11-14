اعتقال المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن سد النهضة
أعلنت الشرطة الإثيوبية عن اعتقال المدير التنفيذي للشركة التي كانت مكلفة بالإشراف على أعمال سد النهضة، وضابطا آخر تلاحقه السلطات القضائية، بتهم الفساد، وتم نقله إلى العاصمة أديس أبابا، ” بعد اعتقاله أثناء محاولته الفرار إلى السودان المجاور عبر حمرا في ولاية تجراي.
وفي التفاصيل، ألقت الشرطة الفدرالية القبض على ” المدير التنفيذي لشركة ميتيك اللواء كينف دانيو في منطقة حومرا، قرب حدود السودان “.
وكانت شركة المعادن والهندسة ” ميتيك ” تقود مشروع سد النهضة البالغة كلفته 4 مليارات دولار على نهر النيل الأزرق، قبل أن تزيحها الحكومة بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.
توصلت لجنة برلمانية إلى أن شركة ” ميتيك ” أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.
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