باريس سان جيرمان يتربع على قائمة أكثر الأندية الأوروبية تهديفا هذا الموسم

نواف السالم(صدى):

يتربع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تهديفًا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بقيادة الثلاثي البرازيلي ” نيمار والأوروغوياني إيديسون كافاني وكيليان مبابي ” .

حيث سجل نادي العاصمة الفرنسية 45 هدفًا في الدوري هذا الموسم، فيما يأتى ” مانشستر سيتي ” الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 36 هدفًا بالبريميير ليغ، يليه برشلونة الإسباني.

أما عن بروسيا دورتموند الألماني، فهو يحتل المركز الرابع برصيد 33 هدفًا، ثم تشيلسي برصيد 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي.