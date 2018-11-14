بالفيديو.. جمهور مولودية الجزائر يشتبك مع الأمن عقب الخسارة

ماجد محمد(صدى):

اشتعل غضب جمهور مولودية الجزائر بعد خسارة الفريق أمس الثلاثاء، أمام ضيفه اتحاد بلعباس بهدف في الجولة 14 من دوري المحترفين الجزائري بملعب الخامس يوليو.

وأظهر مقطع فيديو، اشتباكات مشجعي مولودية الجزائر مع قوات الأمن؛ حيث قاموا بتحطيم الكراسي، تعبيرًا عن غضبهم الشديد لخسارة الفريق من متذيل الترتيب؛ حيث حاولت الشرطة السيطرة على الأمر.

ووجدت الشرطة، نفسها في اشتباكات مباشرة معهم، ما أدى إلى إصابة العديد من رجال الأمن بجروح؛ فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.