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” التعليم ” تتعاقد مع شركة تأمين لتقديم خدمات لمنسوبي الوزارة

” التعليم ” تتعاقد مع شركة تأمين لتقديم خدمات لمنسوبي الوزارة
حمود العنزي(صدى):

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة التابعة لوزارة التعليم عن توقيع إتفاق مع شركة ولاء للتأمين التعاوني وإدراجها ضمن برنامج ” تبجيل ” التابع للوزارة وذلك بهدف تقديم خدمات مميزة وعروض حصرية لمنسوبي الوزارة .

من جانبه قال صلاح الجبر الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ولاء ، أنه يحق لمنسوبي الوزارة وفقاً للعقد المبرم الإستفادة من برنامج ” مزايا ولاء ” الذي تم إطلاقه عام 2016 ، بهدف تقديم خدمات مميزة للجهة المعتمدة عليها منها أسعار خاصة وتأمين على السفر والمنازل والمركبات .


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