الأهلي يتعاقد مع ” عسيري ” لمدة 4 مواسم

ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر مطلع أن إدارة الأهلي تعاقدت مع عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح المصدر أن عبد الله بترجي نائب الرئيس يتولى ملف التجديد مع عسيري قبل نحو شهر من انتهاء عقده، لاعبًا هاويًا في الأهلي.

وذكر المصدر نفسه أن عسيري لم يتمكن من الدخول في التدريبات الجماعية أمس، بسبب إنفلونزا حادة، موضحا أنه اكتفى بالحضور قبل تحصله على إذن بالمغادرة.

يذكر أن الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد، يرغب في إعادة عسيري للنادي الذي غادره في 2016 إلى الأهلي.