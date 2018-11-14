بالفيديو.. حافلة مدرسية تسير وسط أمطار القصيم

سالم المطيري(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو مشهد لحافلة مدرسية وهي تسير وسط أمطار القصيم.

وظهرت الحافلة بالمقطع ومياه الأمطار تغطي الجزء الأسفل منها، حيث تسير وسط الطريق المغطى بمياه الأمطار.

وكانت القصيم قد شهدت هطول أمطار غزيرة؛ وهو الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات لوزارة التعليم؛ لعدم إتخاذ قرار بتعليق الدراسة.