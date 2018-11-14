حافظي على منزلك دافئا بهذه الطرق البسيطة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع قدوم نسمات الشتاء الباردة ، لجأت عدد من ربات البيوت لبعض الحيل للحصول على الدفء اللازم لأسرتها داخل المنزل .

ومن هذه الحيل :

1- ترك باب الحمام مفتوحاً بعد الاستحمام

بعد الحصول على دش ساخن في الشتاء يحول بخار الماء الحمام إلى مكان دافئ، ويمكنك الاستفادة بهذه الحرارة لباقي منزلك بفتح باب الحمام لتوزيع الحرارة بمنزلك.

2- التأكد من الأبواب والنوافذ

وجود شقوق وفتحات في نوافذ المنزل والأبواب يمكنها أن يتسرب منها الهواء البارد لمنزلك، لذا يجب من الآن التأكد من إحكامهم عند الغلق ولا وجود لأي شقوق بين الضلف وبعضها أو أسفل الأبواب عند العتب.

3- الاستعانة بالشموع

استخدام الشموع ليلًا يعطي أجواءً رومانسية، وأيضاً يعطيك مزيدًا من الدفئ في ليالي الشتاء الباردة.

4- فتح الستائر للشمس

الشمس مصدر طبيعي رائع للاستفادة بحرارتها في تدفئة منزلك، حيث حاول على فتح الستائر في النهار لمرور ضوء الشمس إلى منزلك، فذلك سوف يكسبك بعض الدفء خلال اليوم حتى المساء.

5- فرش الأرضيات بالسجاد

فرش الأرضيات بالسجاد والأغطية الأرضية يعطيك الدفء اللازم، لذا حاول تغطية الأرضيات بالسجاد.