الاتحاد الآسيوي يلوح باستبعاد إيران من كأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بيانا بشان التطورات الاخيرة في اتحاد كرة القدم الايراني بعد القرارات البرلمانية التي حولته الى جهة حكومية يحظر فيها تعيين المتقاعدين.

وحذر الاتحاد القاري من اي تدخل من جهة الحكومة الايرانية في تسيير اعمال الاتحاد الايراني لكرة القدم الذي تم انتخابه في مايو ٢٠١٦، مؤكدا انه لن يتساهل امام اي تجاوز للوائح الدولية والاسيوية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال في البيان انه يامل ان يخافظ الاتحاد الايراني على استقلاليته قبل شهرين من انطلاق كاس اسيا في الامارات حتى يتفادي اي عقوبة.