7 نصائح هامة لتجنب مخاطر استخدام اللاب توب

برلين(صدى):

حذرت دراسة ألمانية حديثة من مخاطر الإعتماد على استخدام أجهزب اللاب توب لفترات طويلة مؤكدة أنه لا ينبغي إستخدامها لفترة أطول من ساعتين ، وفي حال استعمال أجهزة اللاب توب لفترات أقصر، بشكل منتظم ، فإنه يتعين على المستخدم مراعاة الضبط الصحيح للشاشة.

وأوصى الخبراء باستعمال الشاشات المضادة للانعكاسات، حتى لا تتعرض العين للإبهار، و استعمال لوحة المفاتيح المضيئة، وضبط الكتابة الداكنة على خلفية مشرقة، على غرار الشاشة تماما، حتى لا تضطر العين لتغيير ما اعتادت عليه باستمرار.

وعند استعمال جهاز اللاب توب بشكل دائم ،ينصح الخبراء باستعمال لوحة مفاتيح وشاشة خارجية، مع ضرورة مراعاة توفر شاشة كبيرة ، حتى يتمكن المستخدم من عرض عدة نوافذ بجانب بعضها البعض، إذا اضطر إلى ذلك أثناء العمل.

ونبه الخبراء إلى ضرورة الحفاظ على وضع صحي أثناء العمل على أجهزة اللاب توب ويجب أن يحرص الموظف على أن يشكل الساعد والعضد زاوية 90 درجة قدر الإمكان، ويتم الحفاظ على الوضع المستقيم لليد تلقائيا مع أجهزة اللاب توب المسطحة نسبيا.