منتخب قوى الأمن الداخلي يشارك في دولية جوانزو للرماية

سعيد العجل(صدى):

يشارك منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي في البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية التي ستنطلق غداً على ميدان معهد الشرطة ، في مدينة جوانزو الصينية بمشاركة 70 دولة وتستمر حتى 20 من نوفمبر .

ويرأس الوفد السعودي للبطولة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني ، ويضم أمين عام الاتحاد مدير المنتخب العقيد سعيد القرني والمدير الإداري العقيد فهد الصالح وإداري المنتخب رئيس رقباء صالح الفعيم ، والمدرب رقيب أول خالد الحربي .

وضمت قائمة الأخضر للبطولة الرماة العريف محمد العنزي ، والجندي أول عبدالعليم المولد ، والجندي أول محمد السليماني ، والجندي أول سلطان الشمري، والجندي أول حمد الشيباني الذين أنهوا تحضيراتهم للمشاركة في البطولة بمعسكر في مدينة الرياض لمدة أسبوعين استعداداً للبطولة .

وعقد أمس في جوانزو ، الاجتماع الفني بحضور المدرب خالد الحربي والإداري صالح الفعيم وتم خلاله شرح للفعاليات التي تضمها البطولة ونظامها واستعراض لأدوار اللجان الفنية ، ومناقشة ما يستجد ، وتسمية اللاعبين المشاركين ، حيث ينص نظام البطولة على مشاركة 4 رماة فقط لكل دولة ، تحتسب نتائجهم في منافسات الفردي والفرق.