” التجارة ” تكشف عن عدد المنتجات المستدعاة ومعدل الاستجابة لها

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إحصائية لعدد المنتجات التي تم استدعاؤها خلال الفترة الماضية ومعدل الاستجابة لها.

وأبانت الوزارة أن استدعاء المنتجات هو إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي لاسترجاع المنتجات المعيبة التي وصلت للمستهلك وقد تؤثر على سلامته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنها استدعت أكثر من 2.7 مليون منتج، يتنوع ما بين السيارات وألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، مضيفة أنها في مجال ألعاب ومنتجات أطفال، استدعت أكثر من 165 ألف منتج، بنسبة استجابة 20%.

وأوضحت أن مسببات الاستدعاء كانت بسبب مخاوف من حدوث اختناق بسبب القطع الصغيرة في المنتج أو الإصابة بجروح، مبينة أنها استدعت في مجال السيارات والمركبات نحو 2.4 مليون مركبة، ومسببات الاستدعاء أبرزها كانت لتعطل الوسائد الهوائية، أو تسرب الوقود، أو انفصال عجلة القيادة، بمعدل استجابة بلغ 30%.

وحول قطاع الأجهزة المنزلية فحدث 83 ألف استدعاء، ومسبباته مخاوف من حدوث التماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق، بينما في قطاع مقاعد سيارات وعربات الأطفال تم استدعاء أكثر من 10.5 ألف منتج، بسبب مخاوف من تعرض الأطفال لبتر في الأصابع أو سقوط الطفل.

و في قطاع الأجهزة المحمولة، تم استدعاء أكثر من 98 ألف منتج بسبب ارتفاع حرارة البطارية ونشوب حريق.