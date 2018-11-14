مقتل وإصابة 32 مسلحا في اشتباكات بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان شمال أفغانستان

كابول(صدى):

قتل 18 مسلحاً وأصيب 14 آخرون ، خلال اشتباكات بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة ” خاما برس ” الأفغانية للأنباء عن مصدر أمني قوله اليوم أن اشتباكات اندلعت بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في قرية باليك بمنطقة ” قيصر ” مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا على الأقل، من بينهم أحد قادتهم المحليين.

وأضاف أن قوات الأمن تلقت أيضا دعما جويا ونتيجة لذلك أصيب 14 مسلحًا على الأقل أيضا.