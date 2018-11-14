للمرة الخامسة.. نفوق جمل بمقبرة الصانع بالليث

نايف السالم(صدى):

سقط أحد الجمال بمقبرة الصانع بمركز جدم شرقي محافظة الليث.

وكان ذلك أثناء مرور الجمل داخل المقبرة من فوق أحد القبور انخسف به؛ لينفق على الفور.

وتعود الأسباب في حدوث ذلك إلى عدم وجود سور للمقبرة؛ مما جعلها مرتعاً للحيوانات السائبة، كما تعد هذه الحادثة الخامسة من نوعها.