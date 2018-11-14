مارادونا عن ” مورينيو ” : الأفضل في العالم
أثنى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقال ” مارادونا ” أن ” مورينيو ” هو الأفضل في العالم، وأن نجاحات بيب غوارديولا ” مانشستر سيتي ” ، خلفها أسلوب خلقه الراحل يوان كرويف الهولندي.
وأضاف في تصريحات له لصحيفة ” ماركا ” الإسبانية: ” بالنسبة لي، مورينيو هو الأفضل، أمنح بيب أحقية الاستفادة من الانطلاقة التي منحه إياها كرويف ” .
واستكمل: ” قلت في أكثر من مناسبة أن أسلوب تيكي-تاكا لم يخترعه غوارديولا، بل النحيل كرويف في الوقت الحالي بيب قادر على اختيار أي لاعب في العالم يريده بهذا تكون تيكي-تاكا أسهل ” .
تجدر الإشارة إلى أن ” غوارديولا ” حقق نجاحات كبيرة كمدرب بدءًا من برشلونة ثم بايرن ميونخ، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق مانشستر سيتي.
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