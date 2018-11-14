مخالفات بالجملة في مقاهي الشيشة بجدة

نايف السالم(صدى):

شنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة جولات مفاجئة على عدد من المنتزهات والمقاهي تقدم الشيش والمعسلات على شاطئ جدة خلال الأسبوع الماضي.

واتضح للجنة عدد من المخالفات، ما بين وجود كمية كبيرة من المعسل المخلوط بالنكهات وكذلك عدم وجود لوحات تحذيرية إلى جانب عدم وجود رخصة لتقديم المعسلات والشيش بالمحل.

وأخذت اللجنة التعهدات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الإشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ إلى جانب إلزام بعض المحلات بفتحات تهويه في أماكن تقديم الشيشه والمعسل.