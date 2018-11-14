” الراجحي ” : لدينا 12 مليون وافد يساهمون إيجابيا بالاقتصاد
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء خلال منتدى مسك العالمي، أن لدينا حوالي 12 مليون وافد في المملكة وهم يساهمون إيجابيًا في الاقتصاد.
وأوضح ” الراجحي ” قائلًا: ” نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تلائم متطلبات سوق العمل والوظائف التي يحتاجها ” ، مضيفًا: ” دائما يدور نقاش وجدال ما بين المعرفة والمهارات المطلوبة.. والنقاش اليوم يتمحور حول متطلبات المهارات أكثر من المتطلبات القائمة على المعرفة. ”
وتابع: ” الشباب السعودي موهوب.. و70% من سكان المملكة شباب، ورؤية2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية ” ، مستطردًا: ” نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه.. ”
وفي السياق نفسه، صرّح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال مشاركته بالمنتدى، قائلًا: ” نراجع جميع التخصصات المطلوبة في سوق العمل وكيفية مواءمتها مع احتياجات السوق. “
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