” الراجحي ” : لدينا 12 مليون وافد يساهمون إيجابيا بالاقتصاد

نايف السالم(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء خلال منتدى مسك العالمي، أن لدينا حوالي 12 مليون وافد في المملكة وهم يساهمون إيجابيًا في الاقتصاد.

وأوضح ” الراجحي ” قائلًا: ” نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تلائم متطلبات سوق العمل والوظائف التي يحتاجها ” ، مضيفًا: ” دائما يدور نقاش وجدال ما بين المعرفة والمهارات المطلوبة.. والنقاش اليوم يتمحور حول متطلبات المهارات أكثر من المتطلبات القائمة على المعرفة. ”

وتابع: ” الشباب السعودي موهوب.. و70% من سكان المملكة شباب، ورؤية2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية ” ، مستطردًا: ” نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه.. ”

وفي السياق نفسه، صرّح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال مشاركته بالمنتدى، قائلًا: ” نراجع جميع التخصصات المطلوبة في سوق العمل وكيفية مواءمتها مع احتياجات السوق. “