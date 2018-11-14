بالفيديو.. بعد 20 عام من الفضيحة.. مونيكا تنهار بالبكاء وتعترف بالحقيقة لأول مرة
رغم مرور أكثر من عقدين على فضيحة ” مونيكا لوينسكي ” الشهيرة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ” بيل كلينتون ” إلا أنها دخلت في نوبة من البكاء الهيستيري خلال مقابلة تليفزيونية تحدثت معها عن الواقعة .
وكشفت ” مونيكا ” عن حجم الضغط النفسي الذي تعرضت له عندما خيرها مكتب التحقيقات الفيدرالي بين التعاون معها أو السجن الأمر الذي دفعها للتفكير في الإنتحار والشعور بالرعب فيما كان يجبرها المكتب للتواصل مع كلينتون والتجسس عليها للإيقاع به .
وأضافت أنها تملصت من التعاون مع المكتب لأنها كانت تعتقد أنها تحمي الرئيس الأمريكي فيما كان الأمر صعب للغاية بالنسبة لها لأنها كانت تحبه ، مشيرة إلى أن الواقعة البعيدة ما زالت تسبب لها البكاء حتى الآن .
وأختتمت حديثها بأنها أرادت الإعتذار أكثر من مرة لـ ” هيلاري كلينتون ” لما تسببت فيه من أضرار نفسية لها ، فيما رفض ” كلينتون ” الإعتذار لها .
الجدير بالذكر العلاقة الغرامية بين ” مونيكا ” ذات الـ ” 22 ” عام في ذلك الوقت ، زلزلت البيت الأبيض ورغم نفي ” كلينتون ” أي علاقة جنسية مع ” مونيكا ” إلا أنه عاد وصرح في وقت لاحق أنه كان بينهما بعض العلاقات الجسدية غير المقبولة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38193 ] نشر منذ 2 ساعتين
دموع تماسيح
خبيثه تسببت في أكبر فضيحة على مستوى الولايات المتحدة😐
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 1 ساعة
الحجيه بعد ما رطرطت من فوأ وتحت.. صارت تنبش ايام الصبا عسى سوقها يتحرك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5507 ] نشر منذ 1 ساعة
ياسي بورعي بيه
حلاوة الشي مرطرط حسب اووولك
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 50 دقيقة
ما ينفعش…
زي الباب المخلع..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5077 ] نشر منذ 49 دقيقة
شكل الامريكي بيل كلينتون غير والله زوجته عجوزة مهما صلحت شد ومكياج لا يصلح
العطار ما افسدهـ الدهر ههههههههههههههههههه
كلينتون سسدد فاوتير عمرك وكيفك صح ورجع قواعدك الى اماكنها سالمه سكود واف 16 😐😐
اخاف بل آكد القول عندي ما تبكين من الندم بل تبكين ع فرقاه
الشاة تحب التيس الغريب