” الحصيني ” يكشف تفاصيل موجة السيول المتوقعة بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته حالة الطقس المتوقعة، لافتا إلى استمرار الحالة الماطرة ” غدق ” على عدة مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، حفر الباطن، الجوف، والشمالية، والشرقية، والكويت.

وناشد الحصيني عبر حسابه في ” تويتر ” برفع ” الحلال ” عن المناطق المنخفضة نتيجة السيول المتوقعة، مشيرا: الصمان وأقصى غرب منطقة الرياض وشمالها، وبشكل أقل، تمتد الى عسير والباحة وجازان وتبوك والمدينة المنوّرة تُتوقع أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد يُتوقع استمرارها بشكل متقطع على مكة المكرّمة وجدة والشرقية والكويت والقصيم من “ ٣٦ إلى٦٠ ” ساعة القادمة من اليوم الأربعاء.