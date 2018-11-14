شاب ياباني يتزوج من دمية ثلاثية الأبعاد

طوكيو(صدى):

يبدو أن هناك بالفعل ما يسمى بــ” زيجات عبر البعد ” حيث استخرجت شركة يابانية لإنتاج دمي ثلاثية الأبعاد أكثر من 3700 وثيقة من هذا النوع ، كان آخرها لشاب ياباني تزوج من عروس افتراضية ثلاثية الأبعاد، عبارة عن دمية مطربة من تليفزيون الواقع تسمى ” هاتسوني ميكو ” .

واصطحب الشاب عروسته إلى محل المجوهرات لشراء خاتم الزواج فيما تكلف الزفاف مليوني ين ياباني ، بينما رفضت والدة العريس حضور حفل نجلها الوحيد وحضره ما قرب من 40 مدعو وسط رسائل تأييد له .

ووفقاً لصحيفة “جابان تايمز” اليابانية إفإن أكيهيكو يعتبر نفسه رجلًا عاديًا متزوجًا ، حيث توقظه زوجته الثلاثية الأبعاد ت كل صباح ويتوجه إلى عمله كمدير إداري في مدرسة، وفي المساء وعندما يخبرها بالهاتف المحمول أنه عائد إلى البيت، تضئ الأنوار وبعدها تخبره بأنه حان موعد نومه.

وينام إلى جوار نسخة الدمية ، لافته إلى أنها ا نمط من الرسوم المتحركة السينمائية والتليفزيونية اليابانية وعادة ما تستهدف البالغين والأطفال.